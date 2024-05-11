جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي: عملية رفح سياسية

اتهم الرئيس السابق لشعبة العمليات ، في مديرية العمليات في إسرائيل، الميجور جنرال، جادي شامني، الحكومة والجيش الإسرائيليين بتعريض الجنود للاذى لأسباب سياسية.

وأضاف "دخول رفح أمر سياسي. لقد هددوا بأنه إذا لم نتحرك هناك، سوف تنهار الحكومة"، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واي نت اليوم السبت.

وتابع "السؤال هو: عند أي نقطة، يجب على رئيس الأركان أن يطرق على الطاولة ، وربما يخرج إلى العلن، لأن إرسال الجنود إلى المعركة، لأغراض سياسية ، هو تجاوز للخط الأحمر".

وكان المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي قد دعا في وقت سابق إلى إخلاء المزيد من الأحياء في شرق رفح بسبب نشاط حركة حماس في الأيام والأسابيع الأخيرة.

ووزع الجيش الإسرائيلي منشورات في المناطق المستهدفة، ودعا سكان منطقة جباليا شمال قطاع غزة إلى النزوح صوب الجنوب.

وحذر أدرعي الفلسطينيين من عواقب التحرك صوب الحدود الإسرائيلية.