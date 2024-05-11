نزوح 300 ألف فلسطيني من رفح بعد تحذير إسرائيلي

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عبر منصة "أكس"، اليوم السبت، أن ما يقرب من 150 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ مطلع الأسبوع، خوفا من تقدم إسرائيلي في المدينة.

غير أن، الجيش الإسرائيلي قال إن تقديراته تشير إلى أن نحو 300 ألف فلسطيني نزحوا من رفح بجنوب قطاع غزة إلى "منطقة إنسانية " تم تخصيصها في منطقتي المواصي وخان يونس.

ووسع الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، عدد المناطق شرقي مدينة رفح التي يتعين إخلاؤها وسط عملية عسكرية جارية ضد حركة حماس هناك، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كان المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي دعا إلى إخلاء المزيد من الأحياء في شرق رفح بسبب نشاط حركة حماس في الأيام والأسابيع الأخيرة.

وقال أحد موظفي الأونروا عبر منصة أكس، إن الأسر تحمل متعلقاتها في أنحاء المدينة. وأضاف أن "الشوارع خاوية أكثر من ذي قبل".



وقالت أونروا إن 110 ألف فلطيني نزحوا من المدينة الواقعة على الحدود مع مصر بحلول اليوم السابق.