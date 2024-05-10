قرقاش: تأييد الأمم المتحدة لعضوية فلسطين يعكس الإجماع الدولي على أهمية حل الدولتين

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة،أن تأييد غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لعضوية فلسطين في المنظمة الأممية يعكس الإجماع الدولي على أهمية حل الدولتين.

وقال قرقاش في تغريدة اليوم عبر حسابه في «إكس»:«تأييد غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لعضوية فلسطين في المنظمة الأممية يعكس الإجماع الدولي حول أهمية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد للخروج من دائرة الصراعات المتتالية».

وتابع: «العنف لن يأتي إلا بالدمار والمآسي، ولا بديل عن مسار سياسي واضح يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة».