الأردن ترحب بتصويت الجمعية العامة لصالح قرار دعم عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

رحّبت الأردن باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم قرارا يدعم طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة وبما يمنحها امتيازات إضافية، وأكدت أنه خطوة ضرورية نحو العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وأكد السفير الدكتور سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن "اعتماد القرار بأغلبية 143 صوتا يعكس إجماعا دوليا على حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحق شعبها الشقيق في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد القضاة على مضمون توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة إعادة مجلس الأمن النظر في طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ودون إبطاء داعيا المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للقضية الفلسطينية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.