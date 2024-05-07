نتنياهو: حماس وافقت على وقف إطلاق النار لإيقاف عملية رفح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس كانت تحاول إحباط الهجوم الإسرائيلي على رفح من خلال الموافقة على مقترح جديد في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو في رسالة مصورة عبر منصة "إكس" مساء اليوم الثلاثاء: "إن ذلك لم يحدث".

وأشار إلى أن الضغط العسكري على حماس كان بالفعل شرطا مسبقا لاستعادة الرهائن الإسرائيليين خلال الاتفاق الأخير الذي تم إبرامه في نوفمبر الماضي.

وذكر أن العرض الذي قدمته حماس مؤخرا بعيد كل البعد عن "متطلبات إسرائيل الضرورية"، مشيرا إلى أنها تشمل ضمان أمن بلاده.

وأضاف نتنياهو أنه وجه فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة بالالتزام بشروط إسرائيل.