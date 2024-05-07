العثور على أجهزة تنصت في قاعة اجتماعات للحكومة البولندية

أعلنت الأجهزة الخاصة البولندية الثلاثاء أنه تم العثور على جهاز يمكن ان يستخدم للتنصت في قاعة في كاتوفيتشي (جنوب) حيث يفترض ان تعقد الحكومة البولندية اجتماعا.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة البولندية خلال زيارة الى كاتوفيتشي لحضور مؤتمر اقتصادي مهم.

وقال المتحدث باسم الأجهزة الخاصة جاسيك دوبرزينسكي على منصة اكس إن الأجهزة "اكتشفت وفككت تجهيزات كان يمكن استخدامها للتنصت على المحادثات في القاعة التي سيجتمع فيها مجلس الوزراء اليوم في كاتوفيتشي".

وأضاف لتلفزيون TVN24 إن هذه الاجهزة يمكنها تسجيل الصوت والفيديو.

من جهته، أعلن وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك-كاميش على قناة TVN24 أن "التحقيق جار. ... من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الأجهزة تم تركيبها منذ سنوات ولم يتم اكتشافها سابقا" أو نصبت الان.

ورفض التكهن بمصدر هذا التركيب، مؤكدا أنه تم اكتشافه خلال فحص روتيني يتم إجراؤه قبل كل اجتماع حكومي.

وأعلنت النيابة البولندية الاثنين أنها فتحت تحقيقا بتهمة تجسس بعدما طلب القاضي توماس شميدت اللجوء السياسي في بيلاروس.

وقال شميدت الذي يعتبر مقربا من حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي الذي خسر السلطة أواخر العام الماضي أمام الائتلاف الحالي المؤيد للاتحاد الأوروبي، إنه اختار مغادرة بلده بسبب "خلاف سياسي" مع السلطة الحالية معبرا عن مخاوفه من ان تتم ملاحقته في "قضية تجسس مفبركة" في بولندا.

وأوضح جهاز الاستخبارات البولندي ABW في بيان الاثنين أنه بدأ عملية تدقيق "للتحقق من مدى المعلومات السرية التي تمكن القاضي من الوصول إليها".

وبولندا من الحلفاء المقربين لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية عام 2022.