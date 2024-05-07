حماس: اقتحام معبر رفح يؤكد نية الاحتلال تعطيل جهود وقف إطلاق النار

أكدت حركة حماس أن "اقتحام جيش الاحتلال لمعبر رفح الحدودي مع مصر، فجر اليوم الثلاثاء ، تصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي".

وقالت حماس، في بيان صحافي اليوم "أورده المركز الفلسطيني للاعلام "، إن "الاقتحام يهدف إلى مفاقمة الوضع الإنساني في القطاع، عبر إغلاقه ومنع تدفق المساعدات الإغاثية الطارئة عبره لشعبنا المحاصر الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع ممنهج من الاحتلال ".

وشددت على أن هذه "الجريمة، التي تأتي مباشرة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء ، تؤكّد نية الاحتلال تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى، لمصالح شخصية لنتنياهو وحكومته المتطرفة، وتنفيذاً لمخطط الإبادة والتهجير الذي ينفذه اليمين الصهيوني المتطرف بقيادة نتنياهو".

ودعت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إلى "الضغط على الاحتلال لوقف هذا التصعيد الذي يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين النازحين في رفح وعموم قطاع غزة".