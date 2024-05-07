لفترة خامسة.. بوتين يؤدي اليمين الدستورية اليوم لتولي رئاسة روسيا

من المقرر أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليمين الدستورية لتولى رئاسة روسيا لفترة خامسة لمدة ستة أعوام اليوم، وذلك بعد تحقيق فوز ساحق خلال الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي، وانتقدها المراقبون في الخارج على أساس أنه تم التلاعب بها بصورة كبيرة.

ومن المتوقع أن يؤدي بوتين اليمين الدستورية خلال مراسم في الكرملين في موسكو، في حضور كبار الساسة وضيوف بارزين آخرين.

وقد حصل بوتين على 87% من الأصوات في الانتخابات التي شابتها مزاعم التزوير، كما لم يتم السماح لأي مرشح معارضة حقيقي بالترشح أمام بوتين.

وأدى بوتين هذا القسم أربع مرات. ففي عام 2000 صوت 52.94٪ من الروس الصالح بوتين البالغ من العمر 47 عاما، وفي عام 2004 - 71.31٪، وفي عام 2012 - 63.6٪، وفي عام 2018 - 76.7٪.

يشار إلى أن فلاديمير بوتين من مواليد لينينغراد في 7 أكتوبر عام 1952. وهو خريج كلية الحقوق بجامعة لينينغراد الحكومية (بطرسبورغ الآن) وكذلك أكاديمية الاستخبارات الخارجية. خدم في أجهزة أمن الدولة، وعمل في إدارة بطرسبورغ، وانتقل للعمل في موسكو في عام 1996 . وشغل بوتين مرتين (في النصف الثاني من عام 1999 وفي الفترة 2008-2012) منصب رئيس وزراء روسيا.