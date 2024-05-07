الرئيس السوري يبحث مع قائد الحشد الشعبي العراقي مكافحة الإرهاب

بحث الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتنسيق الفعال لتأمين الحدود وملاحقة التنظيمات المتطرفة وفلولها التي تسعى لاستهداف أمن سورية والعراق.

وبحسب بيان رئاسي سوري، شدد الرئيس الأسد على أن " الإرهاب الذي يعتمد أسلوب القتل وسفك الدماء واحد في كل مكان في العالم، مشيراً إلى أن داعمي الإرهاب في سورية والعراق هم نفسهم داعميه في أماكن أخرى مهما تعددت مسميات تلك التنظيمات الإرهابية".

ونوه الأسد، وفقا للبيان، إلى "أن صمود وقوة الجيشين السوري والعراقي كانا الأساس في تحقيق الانتصارات المتتالية ضد الإرهابيين وداعميهم".