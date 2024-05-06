عباس يرحب بنجاح الجهود المصرية القطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس بالإعلان عن نجاح الجهود المصرية والقطرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعرب عباس عن ارتياحه لهذا الاتفاق الذي كان أولوية للقيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، معربا عن أمله بأن تلتزم إسرائيل بوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة،بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا).

وطالب الرئيس عباس "المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على شعبنا، ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين".