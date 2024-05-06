حماس تقبل مقترح وقف إطلاق النار من مصر وقطر

أعلنت حركة حماس الفلسطينية في بيان اليوم الاثنين أنها قبلت اقتراحا مصريا قطريا لوقف إطلاق النار لوقف الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر مع إسرائيل في قطاع غزة، بعد ساعات من إصدار إسرائيل أمرا لنحو 100 ألف فلسطيني بالبدء بالإخلاء من مدينة رفح جنوب البلاد، في إشارة إلى أن الاجتياح البري الموعود منذ فترة طويلة قد يكون وشيكًا.

وجاء في بيان "حماس"، أجرى رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، و"أبلغهما موافقة حماس على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار"، وفقا لحساب المركز الفلسطيني للإعلام على "إكس".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين،هددت حركة حماس، ، بتعليق مشاركتها بالمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل في حال وسعت الأخيرة عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وجاءت تهديدات حماس المفاجئة عقب طلب الجيش الإسرائيلي من السكان المحليين بالمناطق الشرقية بضرورة إخلاء منازلهم تمهيدا لشن عملية عسكرية "محدودة" ضد أهداف تتبع حماس، وفق تصريحات الجيش.

وقال مسؤولون مصريون وحماس إن وقف إطلاق النار سيتم على سلسلة من المراحل التي ستطلق حماس خلالها سراح الرهائن الذين تحتجزهم مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وليس من الواضح ما إذا كانت الصفقة ستلبي مطلب حماس الرئيس المتمثل في إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل.

وفي غزة قال مسؤول في حماس لفرانس برس الإثنين إن الكرة باتت الآن "في ملعب الاحتلال الإسرائيلي" للموافقة على إعلان هدنة في غزة، بعد أن أبلغت حركة حماس موافقتها للوسيطين القطري والمصري.

وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الإدلاء بتصريحات علنية عن المفاوضات، "بعد موافقة حماس على اقتراح الوسطاء لوقف النار، الكرة الان في ملعب الاحتلال الاسرائيلي ما اذا كان سيوافق على اتفاق وقف النار ام انه سيعطله".

وقال طاهر النونو القيادي بحركة حماس لرويترز اليوم الاثنين إن المقترح الذي وافقت عليه الحركة يتضمن وقفا لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة وعودة النازحين واتفاقا لتبادل الأسرى.

من جهته أعلن مسؤول إسرائيلي أن المقترح يشمل تنازلات كبيرة لا يمكن لإسرائيل القبول بها.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تحدث اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكرر المخاوف الأميركية بشأن اجتياح رفح.

وقال بايدن إن وقف إطلاق النار مع حماس هو أفضل وسيلة لحماية حياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، حسبما قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المكالمة قبل صدور بيان رسمي للبيت الأبيض.