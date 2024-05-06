البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع نتنياهو بشأن رفح

سيتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين بعد دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح في جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وتأتي المكالمة فيما يقوم بايدن بجهود دبلوماسية لإنجاح المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار، كما يتوقّع وصول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى البيت الأبيض الاثنين.

ويأتي إعلان إسرائيل رغم تشديد واشنطن على أنها لا تؤيد اجتياح رفح برا دون خطة متكاملة لتأمين المدنيين الذين يحتمون في المدينة، ورغم المحادثات الجارية مع حركة حماس لوقف إطلاق النار.

وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي لوكالة فرانس برس "أخبرنا الحكومة الاسرائيلية بوضوح برأينا حول اجتياح بري كبير لرفح وسيتحدث الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء اليوم".

وأضاف "ما زلنا نعتقد أن اتفاقا بشأن عملية إفراج عن الرهائن هي أفضل وسيلة للحفاظ على حياة الرهائن وتجنب اجتياح رفح حيث يلجأ أكثر من مليون شخص. تلك المحادثات مستمرة حاليا".

ودعا الجيش الإسرائيلي الإثنين سكان مناطق في شرق رفح بأقصى جنوب غزة الى "الإخلاء الفوري" والتوجه نحو وسط القطاع، وذلك في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.