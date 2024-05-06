قمة مرتقبة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان  

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن مشاورات نهائية تجرى بين كوريا الجنوبية والصين واليابان لعقد قمة ثلاثية، يومي 26 و27 مايو الجاري، في سيؤول. وقال مسؤول بالوزارة إن الدول الثلاث اتفقت على عقد القمة، في أقرب موعد مناسب للأطراف الثلاثة.

وأضاف المسؤول أن الحكومة ستسرع من المشاورات مع الوزارات المعنية، إضافة إلى اليابان والصين، لتحقيق نتائج جوهرية من تلك القمة. ومن المتوقع أن يزور رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشانج، سيؤول لعقد القمة الثلاثية مع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول.