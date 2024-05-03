"نسي بطاقة هويته".. ابعاد بوريس جونسون من مركز اقتراع في بريطانيا

تم إبعاد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون من مركز اقتراع بعد أن نسي إحضار بطاقة هويته للتصويت في الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة.

ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الجمعة أن جونسون - الذي قدم شرطًا للناخبين بتقديم بطاقة هوية تحمل صورة عندما كان في منصبه - أخبره موظفو مركز الاقتراع في جنوب أوكسفوردشاير يوم الخميس أنه لن يتمكن من التصويت بدون إثبات هويته.

ذكرت شبكة سكاي نيوز أن جونسون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء المحافظ من 2019 إلى 2022، تمكن لاحقا من الإدلاء بصوته وأنه صوت للمحافظين.

قدم جونسون قانون الانتخابات الذي يتطلب بطاقة هوية تحمل صورة في عام 2022، وتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة العام الماضي في الانتخابات المحلية.

لكن يوم الخميس كان المرة الأولى التي يضطر فيها عدد كبير من الناخبين في جميع أنحاء إنجلترا وويلز إلى تقديم بطاقة هوية، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة، للتصويت.

قالت اللجنة الانتخابية إن الغالبية العظمى من الناس تمكنوا من تلبية المتطلبات الجديدة، على الرغم من أنها أشارت إلى أن بعض الأشخاص الذين كانوا يريدون التصويت ربما قرروا عدم المحاولة لأنهم لم يكن لديهم بطاقة هوية مقبولة.

وقالت أيضًا إن هناك أدلة على أن بعض الأشخاص، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل، وجدوا صعوبة في إظهار هوية الناخب.