سويسرا تدعو أكثر من 160 وفداً لحضور مؤتمر "السلام في أوكرانيا"

وجّهت سويسرا دعوات إلى أكثر من 160 وفداً للمشاركة في مؤتمرها حول "السلام في أوكرانيا"، من دون دعوة روسيا "في هذه المرحلة"، وفقاً للموقع الحكومي المخصّص لهذا الحدث.

وقالت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد في العاشر من أبريل "هذه خطوة أولى باتجاه عملية سلام مستدام"، معلنة أن الاجتماع سيُعقد في 15 و16 يونيو في وسط سويسرا.

ومن بين الدول المدعوة أعضاء مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومجموعلية هي الأمم المة بريكس وبلدان مختلفة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وثلاث منظمات دوتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، وممثلَين دينيين عن الفاتيكان وبطريركية القسطنطينية المسكونية.

وتؤكد الحكومة السويسرية أنّ اللائحة النهائية للمشاركين لن تُعرف إلّا "قبل وقت قصير جداً من انعقاد المؤتمر".

ولم يتأكد بعد حضور الرؤساء الأميركي جو بايدن أو الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كذلك، لم يتّضح بعد ما اذا كانت الصين، حليفة روسيا في الملف الأوكراني، ستحضر هذا المؤتمر.

وقالت الحكومة السويسرية إنّ "الهدف من المؤتمر... حول السلام في أوكرانيا، هو تحفيز عملية السلام المستقبلية وتحديد العناصر العمليّة والخطوات نحو مثل هذه العملية".