قتلى جراء حريق نتج عن تسرّب غاز بمطعم في بيروت

قتل ثمانية أشخاص على الأقل الثلاثاء جراء حريق نجم عن تسرّب غاز داخل مطعم صغير في بيروت، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام ووزير الداخلية، في حادثة تطرح تساؤلات حول الرقابة على إجراءات السلامة العامة.

ونقلت الوكالة عن فوج إطفاء بيروت أن "تسرب مادة الغاز أدى إلى انفجار في المطعم" ما أدى الى "سقوط جريحين وثمانية ضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم".

وعمل عناصر الفوج على إخماد النيران التي اندلعت في المطعم.

وأورد وزير الداخلية بسام المولوي خلال تفقده المكان الحصيلة ذاتها، موضحاً أن الأجهزة المعنية باشرت تحقيقاتها.

ووصف ما حدث بأنه "كارثة" قد تكون نتجت عن "إهمال في إجراءات السلامة العامة".

وخلال تفقده مع نواب آخرين مكان الحادثة، وصف النائب ابراهيم منيمنة ما جرى بحادثة "مفجعة"، قال إنها تدل "على عدم تجهيز المكان بشروط السلامة العامة".