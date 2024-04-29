ستولتنبرغ: أوكرانيا "تدفع ثمن" نقص الذخيرة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الاثنين في كييف إنه عندما لا يلتزم أعضاء الحلف بتسليم الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا في الوقت المحدد فإن "الأوكرانيين يدفعون الثمن".

وقال ستولتنبرغ إن "نقص الذخيرة مكن الروس من التقدم على طول خط المواجهة"، وأشار بالتحديد إلى الولايات المتحدة بسبب تأخر واشنطن في إرسال المزيد من المساعدات العسكرية.

وأضاف ستولتنبرغ أن "الحلفاء الأوروبيين لم يسلموا كمية الذخيرة التي تعهدوا بها"، في إشارة إلى فشل الاتحاد الأوروبي في تسليم مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا خلال عام واحد.

وكان الأمين العام لحلف الناتو يتحدث في مؤتمر صحافي بجانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة غير معلنة عندما وجه هذه الانتقادات.

وقال ستولتنبرغ إن "عدم وجود دفاع جوي جعل من الممكن أن تصيب المزيد من الصواريخ الروسية أهدافها".