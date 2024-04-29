حمزة يوسف يعلن استقالته من رئاسة الحكومة الأسكتلندية

أعلن حمزة يوسف، الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة الأسكتلندية قبل أيام قليلة من التصويت على مذكرتي حجب ثقة عن حكومته وقيادته. وقال السياسي البالغ 39 عاماً أنه سيتنحى أيضا عن زعامة الحزب الوطني الأسكتلندي لكنه سيبقى في هذا المنصب إلى حين إيجاد خلف له.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إنهاء يوسف اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الأسكتلندي الذي يتزعمه وحزب الخضر.

ويوسف (39 عاما) الذي تولى منصبه خلفا لنيكولا ستيرجن في مارس من العام الماضي، هو أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية.

ويأتي انهيار الاتفاق بعدما أعلنت الحكومة الأسكتلندية في 18 أبريل أنها ستلغي هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75% بحلول عام 2030.

ويهيمن الحزب الوطني الأسكتلندي بشكل كبير على البرلمان المحلي في إدنبرة منذ عام 2007، مع 63 مقعداً من أصل 129، لكنه يتولى السلطة منذ عام 2021 بفضل تحالفه مع حزب الخضر.

وبعد استقالة يوسف، أمام البرلمان 28 يوماً لتعيين رئيس وزراء جديد.

وفي النظام السياسي البريطاني، تتولى الحكومة الأسكتلندية السلطة في الكثير من المجالات، مثل التعليم والصحة والقضاء والبيئة، بينما تحتفظ الحكومة البريطانية، ومقرها في لندن، بسلطة الدفاع والسياسة خصوصا.