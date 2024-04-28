بايدن يؤكد مجددا موقفه من عملية رفح في اتصال مع نتنياهو

ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد حيث "أكد مجددا موقفه الواضح" بشأن اجتياح إسرائيلي مزمع لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

ولم يقدم البيان المزيد من التفاصيل عن هذا الجزء من المحادثة. وقالت واشنطن إنها لا تستطيع دعم عملية إسرائيلية في رفح دون خطة إنسانية مناسبة وذات مصداقية.

وكان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قال في وقت سابق اليوم الأحد إن إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف واشنطن ورؤاها قبل اجتياحها رفح.

وكانت آخر مرة تحدث فيها بايدن ونتنياهو في 13 أبريل ، بعد أن أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وجاء في البيان "الرئيس أكد مجددا التزامه الصارم بأمن إسرائيل".

واستعرض بايدن ونتنياهو المحادثات الرامية إلى إطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين منذ الهجوم الذي قادته حركة حماس في السابع من أكتوبر مع وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

كما ناقشا زيادة وتيرة إيصال المساعدات، بما في ذلك الاستعدادات لفتح معابر جديدة إلى غزة.

وجاء في البيان "الرئيس شدد على ضرورة استمرار هذا التقدم وتعزيزه بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية".