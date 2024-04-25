موقع في غزة يتعرض لإطلاق نار أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة

قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الخميس إن فريقا تابعا للمنظمة الدولية في قطاع غزة كان يتفقد موقع الرصيف البحري ومنطقة انطلاق عمليات المساعدات البحرية اضطر إلى البحث عن مأوى "لبعض الوقت" أمس الأربعاء بعدما تعرضت المنطقة لإطلاق نار.

وأضاف المتحدث أن قذيفتين سقطتا على بعد حوالي 100 متر لكن لم تقع إصابات وتمكن الفريق في النهاية من مواصلة الجولة.