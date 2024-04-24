مصادر في لبنان: تبادل إطلاق نار كثيف بين إسرائيل و"حزب الله"

قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها أطلقت عشرات الصواريخ على بلدة حدودية إسرائيلية اليوم الأربعاء فيما أفادت مصادر في لبنان بأن إسرائيل شنت ضربات جوية مكثفة على بلدة حدودية لبنانية في أعقاب تصاعد العنف خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر حزب الله أن هجومه بصواريخ كاتيوشا على بلدة شوميرا الحدودية الإسرائيلية كان ردا على الغارات الإسرائيلية على القرى اللبنانية، ومن ضمنها غارة استهدفت حنين في اليوم السابق وأسفرت عن مقتل شخصين على الأقل من بينهما فتاة تبلغ من العمر 11 عاما.

وقال مصدر أمني في لبنان إن إسرائيل شنت اليوم الأربعاء أكثر من عشر غارات جوية على بلدة عيتا الشعب اللبنانية على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من شوميرا.

وذكر حزب الله أمس الثلاثاء أنه شن هجوما بطائرات مسيرة على قواعد عسكرية إسرائيلية شمال مدينة عكا الساحلية الإسرائيلية، في أعمق هجوم له داخل إسرائيل حتى الآن خلال العمليات القتالية التي اندلعت بالتوازي مع حرب غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في السابع من أبريل إنه أكمل خطوة أخرى في الاستعداد لحرب محتملة على طول جبهته الشمالية مع حزب الله.