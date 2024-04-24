موسكو: مصادرة الأصول الروسية ستدمر الاقتصاد العالمي

قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو: إن «الاستيلاء المحتمل على الأصول الروسية سيدمر الاقتصاد العالمي».

وأضافت ماتفيينكو: «ستكون هذه خطوة غير مسبوقة في تاريخ العالم، وستؤدي ببساطة إلى تدمير الاقتصاد العالمي، وبطبيعة الحال، فهي غير قانونية وغير شرعية على الإطلاق، والجميع في أوروبا يدركون أن هذا لا يمكن القيام به»، بحسب ما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وقالت ماتفيينكو: «عندما أعدوا حزمة العقوبات ضدنا، قام الأميركيون بحماية أنفسهم إلى حد ما، إلا أن الأوروبيين يعلمون أن هناك رداً صارماً للغاية من جانبنا».

وتابعت ماتفيينكو: «لدينا مشروع قانون نحن على استعداد للنظر فيه على الفور رداً على ذلك».