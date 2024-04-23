قائد العمليات المشتركة يبحث التعاون العسكري مع قائد القوات الجوية الصينية

يقوم اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة ووفد من وزارة الدفاع بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية استهلها بلقاء الفريق أول تشانغ دينغ تشيوبا قائد القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني وذلك في مقر وزارة الدفاع الصينية في بكين اليوم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بمجالات التعاون العسكري المشتركة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع للبلدين.