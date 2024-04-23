اعتقال وزير أوكراني بتهمة الاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة

أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، توجيه الاتهام إلى وزير أوكراني بالاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة للدولة.

وذكر المكتب أن الوزير استولى مع مشتبه بهم آخرين على 1250 قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 2500 هكتار.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأوكرانية أن الاتهامات تركزت على وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي.

وذكرت تقارير أنه تم نقل الأراضي المملوكة لشركة مملوكة للدولة في منطقة سومي شمالي أوكرانيا إلى ملاك جدد في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021.

وأضافت التقارير أنه يشتبه أيضا في تورط موظفين في المكتب المسؤول عن ملكية الأراضي في عملية الفساد.

ويعد القضاء على الفساد شرطا أساسيا حتى تتمكن أوكرانيا من إحراز تقدم في محادثات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في ديسمبر الماضي.