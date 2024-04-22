الدفاع في قضية شراء الصمت: ترامب لم يرتكب أي جريمة

قال محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق اليوم الاثنين إن دونالد ترامب لم يرتكب جريمة بدفع أموال لمحاميه السابق في عام 2017، رافضا تأكيدات المدعين بأن ترامب سعى للتستر على دفع المحامي أموالا لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات 2016.

وقال تود بلانش محامي ترامب "الرئيس ترامب بريء. الرئيس ترامب لم يرتكب أي جريمة... لم يكن ينبغي لمكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن أن يرفع هذه القضية".

وتحدث بلانش بعد فترة وجيزة من عرض المدعين الخطوط العريضة للدعوى حيث قدموا ذرائعهم بشأن انتهاك ترامب للقانون من خلال خداع الناخبين.

وقال المدعي ماثيو كولانجيلو "تتعلق هذه القضية بمؤامرة وتستر، مؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية، ثم الخطوات التي اتخذها دونالد ترامب لإخفاء هذا الغش الانتخابي غير القانوني".

وأضاف كولانجيلو لهيئة المحلفين إنهم سيستمعون إلى ترامب وهو يعمل على تفاصيل المخطط بصوته في محادثات مسجلة.

وأدلى الرجلان بكلمتهما الافتتاحية في محاكمة قد تكون الوحيدة من بين أربع محاكمات جنائية لترامب سيُبَت فيها قضائيا قبل انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وقال كولانجيلو للمحلفين إن ترامب شارك في مؤامرة مع محاميه السابق مايكل كوهين وناشر صحيفة تابلويد ديفيد بيكر لإخفاء معلومات غير طيبة عن ترامب ومساعدة الرئيس السابق على هزيمة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.