مصرع 58 شخصا في حادث غرق بإفريقيا الوسطى

قضى 58 شخصا على الأقل واعتبر آخرون في عداد المفقودين الجمعة إثر غرق عبارة مكتظة في بحيرة مبوكو في بانغي عاصمة إفريقيا الوسطى، كانت تقلهم لحضور مراسم جنازة، وفق ما افاد المدير العام للحماية المدنية السبت.

وقال توماس ديماس الذي وصلت فرقه الى المكان بعد نحو أربعين دقيقة من الحادث لإذاعة محلية "تم انتشال 58 جثة. نجهل عدد الاشخاص الذين لا يزالون في أعماق المياه". وأفاد شهود أن العبارة كانت تقل أكثر من 300 شخص، الأمر الذي يفوق طاقتها الى حد كبير، وكانت قد ابحرت للتو حين انقلبت.