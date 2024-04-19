اختيار هيئة المحلفين في المحاكمة التاريخية لترامب

أعلن القاضي خوان ميرشان أن محكمة مانهاتن اختارت الجمعة اثني عشر محلفا وستة بدلاء في المحاكمة التاريخية لدونالد ترامب، أول رئيس اميركي سابق يمثل في قضية جنائية.

وقال القاضي في اليوم الرابع من المحاكمة "اكتملت هيئة المحلفين"، ممهدا بذلك لبدء المرافعات.

ويحاكم ترامب بتهمة دفع أموال سرا لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز، قبل أيام من انتخابات 2016 التي فاز فيها على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.