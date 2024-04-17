رئيس الحكومة الفلسطينية يحدد 3 تحديات أساسية أمام حكومته

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمود مصطفى إن حكومته تواجه تحديات "كبيرة" للتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة ظل استمرار الحرب ما بين إسرائيل وحماس للشهر السابع على التوالي.

وأضاف مصطفى بأن حكومته تواجه حاليا ثلاث تحديات رئيسية من بينها نوعية المساعدات المقدمة ومناسبتها للاحتياجات الطارئة، والثاني آلية إدخال المساعدات وكميتها، والثالث آلية توزيع المساعدات بشكل يلبي الاحتياجات الطارئة في كافة مناطق قطاع غزة.

وجاءت تصريحات مصطفى خلال لقائه مع المنسق الأممي الجديد للشؤون الإنسانية في فلسطين، ونائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي في مدينة رام الله.

وبحسب مصطفى، فإن حكومته تبذل كافة الجهود من أجل استعادة الخدمات الأساسية في غزة، المتمثلة بالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، وتعزيز صمودهم حتى انتهاء الحرب وبدء عملية الإعمار.

وشدد على أهمية فتح كافة المعابر مع قطاع غزة بشكل كامل خاصة شمال القطاع، وتنسيق الجهود الإغاثية على أكمل وجه، ما بين الشركاء الدوليين والمجتمع المدني والمؤسسات الاغاثية مع الوزارات ذات العلاقة، من أجل الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات والمصادر المتاحة.