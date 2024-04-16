"الأونروا" تعثر على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل في مدارس بغزة

اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الثلاثاء العثور على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل (حوالى 460 كلغ) داخل مدارس بعد انسحاب القوات الاسرائيلية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا متواصلا في غزة منذ أن هاجم مقاتلو حماس إسرائيل في السابع من اكتوبر الماضي.

وقالت الأونروا إن وكالات الأمم المتحدة قادت "مهمة تقييم" في خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة المحاصرة الأسبوع الماضي.

وبحسب الوكالة فقد وجدت "تحديات كبيرة في العمل بأمان بسبب وجود ذخائر غير منفجرة، بما في ذلك قنابل تزن ألف رطل داخل المدارس وعلى الطرق".

وأضافت في بيان أن "الآلاف من النازحين داخلياً يحتاجون إلى مجموعة من المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء".

وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن الأمر سيستغرق "ملايين الدولارات وسنوات عديدة لتطهير القطاع من الذخائر غير المنفجرة".

وقال رئيس دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تشارلز بيرش في بيان في وقت سابق من هذا الشهر "نعمل وفقاً للقاعدة العامة المتمثلة في أن 10 في المئة من الذخائر لا تعمل كما هو مصمم لها".

وأضاف "نحن نقدر أن البدء في تطهير غزة يتطلب حوالي 45 مليون دولار".