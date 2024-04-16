غزة.. مقتل 8 في قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح ونسف عدد من المنازل في النصيرات

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن 8 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبات بحي التفاح وسط مدينة غزة.

وقصفت طائرات إسرائيلية مسيرة نازحين قرب النصيرات، بينما نسفت قوات الاحتلال بمتفجرات عددا من المنازل السكنية شمال المخيم.

وفي الوقت ذاته، واصلت القوات الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي، إجبار كل العائلات المتواجدة في بيت حانون على النزوح منها، وتم اعتقال عدد من الشبان.

وأعلن جهاز الدفاع المدني، انتشال جثامين 15 فلسطينيا قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال عملياته في مناطق متفرقة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وكانت مصادر طبية أعلنت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 33843 ، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76575 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.