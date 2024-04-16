روسيا تسقط 83 مسيرة أوكرانية في منطقة خيرسون خلال 24 ساعة

قال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، إن مجموعة دنيبر القتالية الروسية أسقطت 83 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة خيرسون خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف سالدو، عبر قناته على تطبيق تليغرام، "بلغت خسائر أوكرانيا خلال اليوم: نحو 60 مقاتلا وتسع مدافع وقذائف هاون وسيارتين. كما تمكنت الدفاعات الجوية وأنظمة الحرب الإلكترونية من إسقاط 83 مسيرة"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال حاكم منطقة خيرسون "خلال الليل كانت هناك ضربة على منطقة إنزال للأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. ونتيجة للهجوم، تم تدمير تسعة قوارب وقتل ما يصل إلى 20 مسلحا."