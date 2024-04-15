بريطانيا تحث إسرائيل على تبني توجها "ذكيا" تجاه إيران

حث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل على أن تكون " ذكية وقوية" من خلال عدم تصعيد الصراع مع إيران.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا " البريطانية أن كاميرون قال إنه على إسرائيل أن تعترف أن هجوم طهران يمثل" إخفاقا كاملا تقريبا" و "أن تفكر بتركيز" في ردها".

وأكد أن طائرات بريطانية قامت بإسقاط "عدد صغير" من طائرات الدرون التي أطلقتها إيران، خلال أول هجوم عسكري مباشر على إسرائيل.



وكرر كاميرون اليوم الاثنين ما ورد في تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه يتعين على إسرائيل أن تنظر للدفاع الناجح ضد الصواريخ وطائرات الدرون الإيرانية على أنه انتصار.

وقال كاميرون لإذاعة تايمز" أفضل ما يمكن فعله في حالة إسرائيل هو الاعتراف بأن الهجوم يعد إخفاقا من جانب إيران".

وأضاف" ويتعين عليهم، كما قال الرئيس بايدن لهم، الإقرار بالفوز والمضى للتركيز على كيفية القضاء على حماس في غزة وتحرير الرهائن".