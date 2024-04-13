أستراليا.. ضحايا بحادثة طعن في مركز تجاري بسيدني

أكدت الشرطة الأسترالية، اليوم تلقيها بلاغات تفيد بأن "أشخاصا عدة" تعرضوا للطعن في مركز تجاري مكتظ في سيدني.

ووقع الحادث في مركز ويستفيلد بونداي جانكشن الذي كان يعجّ بالمتسوقين، بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي.

وأغلقت الشرطة المركز التجاري، ودعت السكان إلى تجنب المنطقة.

وقال جهاز الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز، لوكالة فرانس برس إن الشرطة أردت رجلا يُعتقد أنه أحد المهاجمين.

وأظهرت عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا تفر من المركز التجاري وسيارات الشرطة وخدمات الطوارئ تهرع إلى المركز التجاري.

وكان موقع إخباري قد أفاد بإجلاء المئات من المركز بعد الواقعة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن بعض الأشخاص ما زالوا محاصرين بالداخل.

وقال شاهدان، لرويترز إنهما سمعا دوي إطلاق نار.

وأضاف أحدهما "بعد 20 دقيقة من خروج الناس من المركز التجاري، رأيت أشخاصا من فرق التدخل السريع يمشطون الشوارع المحيطة".

وأفاد شاهد برؤية امرأة على الأرض تحتمي بمحل مجوهرات.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن عملية للشرطة جارية لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.