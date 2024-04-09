"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعد لإخلاء رفح وتشتري 40 ألف خيمة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية ستشتري 40 ألف خيمة قبل إخلاء مدينة رفح التي قالت إسرائيل إنها تخطط لمهاجمتها للقضاء على ما تبقى من كتائب حركة "حماس".

ولم يصدر تأكيد فوري من وزارة الدفاع بشأن عملية الشراء التي قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، وهي واحدة من الصحف الإسرائيلية التي نشرت الخبر، إن معلومات تسربت عنها دون إعلان رسمي

وكانت أنباء الشراء المزمع للخيام، التي يمكن لكل منها إيواء 12 شخصاً، واحدة من أولى العلامات على الاستعدادات الملموسة لإخلاء رفح، التي يلوذ بها أكثر من مليون فلسطيني، وفق وكالة «رويترز» للأنباء

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشار مراراً وتكراراً إلى خطط لغزو رفح، آخر مدينة متبقية في غزة لم تتعرض لأي هجوم بري كبير.

وأثارت خطط مهاجمة رفح تنديدات على نطاق واسع، بما فيها من الولايات المتحدة. ويقول الجيش الإسرائيلي إن 4 كتائب تابعة لحركة «حماس» لا تزال موجودة في رفح، بالإضافة إلى عدد غير معروف من كبار قادة الحركة. وقالت إسرائيل في السابق إن كتائب «حماس» تضم نحو 1000 مقاتل في كل منها.

وحوّلت الحملة الإسرائيلية قطاع غزة إلى أنقاض وشرّدت أغلب السكان. وكانت الحملة قد بدأت عقب هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 رهينة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، معظمهم من المدنيين، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

وأدى الهجوم البري والجوي الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 33 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الصحية التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة.

وارتفعت أصوات متزايدة في جميع أنحاء العالم مطالبة بوقف إطلاق النار.

وأعلنت إسرائيل أنها قتلت نحو 10 آلاف من مقاتلي «حماس»، وقضت إلى حد كبير على معظم التشكيلات القتالية المنظمة للحركة، لكنها تقول إنها بحاجة إلى السيطرة على رفح للوصول إلى هدفها، المتمثل في تفكيك الهياكل العسكرية وهياكل الحكم في حركة «حماس» وإعادة الرهائن إلى إسرائيل.