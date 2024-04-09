الصين: لا نسعى لتحقيق مكاسب من حرب أوكرانيا

قالت الصين إنها لم تسع للاستفادة من أعمال القتال القائمة في أوكرانيا، وذلك في تصريحات تأتي مع وصول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى بكين لمناقشة قضايا، من بينها الحرب.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، قولها في مؤتمر صحافي دوري عقد ببكين، أمس: «لم ولن نسعى أبداً إلى تحقيق مكاسب من وراء الأزمة.. تنظم الصين تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج وفقاً للقوانين واللوائح».

وأضافت المتحدثة أنه يجب على الدول عدم «تشويه أو مهاجمة العلاقات الطبيعية بين الصين وروسيا»، أو الإضرار بمصالح الشركات الصينية.