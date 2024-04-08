شخبوط بن نهيان يحضر مراسم إحياء الذكرى الـ 30 للإبادة ضد "التوتسي" التي شهدتها رواندا

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دول فخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها معاليه إلى العاصمة كيجالي.

ونقل معاليه في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لبلده وشعبه دوام الأمان والاستقرار والسلام.

وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها والارتقاء بها على جميع المستويات، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، حمّل فخامة بول كاغامي معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها كل تقدم وازدهار.

من جانب آخر ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مراسم إحياء الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية ضد " أقلية التوتسي" في جمهورية رواندا.

حضر مراسم الاحتفاء عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلو منظمات دولية وإقليمية.

وأعلن الرئيس الرواندي بهذه المناسبة انطلاقة أسبوع الحداد الوطني بعدها قام إلى جانب عدد من ضيوف رواندا وضع إكليل من الورود على نصب جيسوزي التذكاري في كيجالي.

وقال الرئيس الرواندي في كلمة له خلال هذا الحفل، إن تخليد هذه الذكرى الأليمة يشكل مناسبة لإحياء ذكرى الضحايا الأبرياء مشيرا إلى اعتزازه بما وصلت اليه رواندا اليوم بفضل تحقيق المصالحة والنهوض بالجمهورية.

وأعرب الرئيس الرواندي عن شكره وتقديره لأعضاء الوفود التي قدمت للتعبير عن تضامنها مع رواندا بمناسبة هذه الذكرى الأليمة.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بهذه المناسبة إن إحياء الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية ضد التوتسي تحمل دلالات هامة بشأن أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في العالم أجمع دون تمييز.

وأكد معاليه أن رسالة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تحمل السلام والتسامح والأمل إلى العالم أجمع.

وأشاد معاليه بدور جمهورية رواندا في تعزيز ونشر قيم التسامح والتعايش بجانب العمل على إحلال السلام والاستقرار ودعم تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة والرخاء.

وتأتي مشاركة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بهذه المناسبة تجسيداً لالتزام دولة الإمارات بمبادئ الوحدة والمصالحة والتعايش وتأكيداً لجهودها المتواصلة في دعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.