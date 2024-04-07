غالانت: القوات الإسرائيلية غادرت غزة استعدادا لمزيد من العمليات منها في رفح

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن القوات الإسرائيلية التي انسحبت من قطاع غزة اليوم الأحد فعلت ذلك استعدادا لعمليات في المستقبل، منها في مدينة رفح بجنوب القطاع.

وأضاف غالانت خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، نقلا عن بيان صادر عن مكتبه، "القوات تغادر وتستعد لمهامها المقبلة، وقد رأينا أمثلة على مثل هذه المهام في عملية (مستشفى) الشفاء، وكذلك مهمتها المقبلة في منطقة رفح".