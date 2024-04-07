السيسي يؤكد خلال لقاءه بيرنز على خطورة الأوضاع في قطاع غزة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، اليوم الأحد ، ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، محذراً من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي ، اليوم ، ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة ، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.

وصرح المتحدث بأن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة تكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري.

وشدد الرئيس المصري على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع شهد توافقاً على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.