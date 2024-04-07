نتنياهو: إسرائيل "على بعد خطوة من النصر" في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إن إسرائيل على بعد خطوة واحدة فقط من النصر في حرب غزة متعهدا عدم إعلان وقف لإطلاق النار حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن.

وقال نتنياهو في خطاب للحكومة بمناسبة مرور ستة أشهر على الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق شنته ضدها حركة حماس "نحن على بعد خطوة واحدة من النصر، لكن الثمن الذي دفعناه مؤلم ومفجع". وأضاف "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة الرهائن. هذا لن يحدث".

وجاءت تعليقاته التي أدلى بها في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء مع بدء جولة جديدة من محادثات الهدنة في مصر.

نتنياهو: لا هدنة في غزة دون إطلاق سراح الرهائن