الجيش الإسرائيلي يسحب قواته من جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد سحب قواته من جنوب قطاع غزة مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس شهرها السابع، وفي حين تستعد القاهرة لاستضافة مباحثات جديدة حول هدنة تتيح الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع وإدخال مزيد من المساعدات اليه.

وقال الجيش في بيان "أنهت الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد 7 أبريل، مهمتها في خان يونس وغادرت قطاع غزة ... للراحة والاستعداد لعمليات مستقبلية".

وأشار الجيش الى أن قوة كبيرة لا تزال تعمل في القطاع الفلسطيني، بحسب الحاجة الاستراتيجية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤول عسكري أن الانسحاب يعود الى أن الجيش حقّق أهدافه في خان يونس.

وقال "لم تعد هناك حاجة للبقاء في المنطقة".

وتابع "فكّكت الفرقة 98 كتائب حماس في خان يونس وقتلت الآلاف من عناصرها. قمنا بكل ما كان علينا القيام به".

وشهدت خان يونس، أكبر مدن الجنوب، على مدى أشهر قتالا عنيفا بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي، وعمليات عسكرية واسعة.

ويخشى سكان القطاع هجوما إسرائيليا على رفح التي لجأت اليها غالبية النازحين من القصف والقتال في القطاع المحاصر، بعد أن اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي "آخر معقل لحماس" في قطاع غزة.