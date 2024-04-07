وزير الخارجية: بريطانيا لا تقدم دعما "غير مشروط" لإسرائيل

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مقال صحافي اليوم الأحد إن دعم بريطانيا لإسرائيل يعتمد على التزامها بالقانون الإنساني الدولي، وذلك بعد أيام من غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم ثلاثة بريطانيين.

وكتب كاميرون في صحيفة صنداي تايمز "لا نقدم دعما غير مشروط... نتوقع من بلد ديمقراطي ناجح أن يلتزم بالقانون الإنساني الدولي، حتى عندما يواجه تحديات".

وحذر كاميرون اليوم الأحد من خطر المجاعة الجماعية ما لم تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات. وقالت بريطانيا أمس إنها ستقدم سفينة تابعة للبحرية للمساهمة في شحن المساعدات في إطار جهد دولي.

وفي بيان صدر اليوم الأحد بالتزامن مع مرور ستة أشهر على هجوم حماس، كرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوته للحركة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وللوقف الفوري للقتال.

وأضاف "نواصل الوقوف إلى جانب حق إسرائيل في القضاء على الخطر الذي تشكله حماس... لكن المملكة المتحدة بأكملها مصدومة من إراقة الدماء وأفزعها مقتل الأبطال البريطانيين الشجعان الذين كانوا يقدمون الطعام إلى المحتاجين".