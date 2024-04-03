الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق ويحث على ضبط النفس

دان الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء ضربة جوية استهدفت مجمع السفارة الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل وأدت إلى مقتل سبعة أشخاص ودعا دول المنطقة إلى إظهار ضبط النفس.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في منشور على موقع إكس التواصل الاجتماعي "في هذا الوضع المتوتر للغاية في المنطقة، من الضروري إظهار أقصى درجات ضبط النفس".

وأضاف "يجب احترام مبدأ حصانة المقار الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها في جميع الأحوال وتحت أي ظرف وفقا للقانون الدولي".