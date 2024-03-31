قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي شمال سورية

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في وقت مبكر الأحد في سوق شعبي بمدينة في شمال سورية تسيطر عليها قوات موالية لتركيا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن "ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 23 آخرون" بانفجار سيارة مفخخة وسط سوق شعبي في مدينة اعزاز بمحافظة حلب، مشيرا إلى أن الحصيلة غير نهائية.

وأضاف أن الانفجار تسبب بـ"أضرار مادية كبيرة واندلاع النيران في الموقع" الذي هرعت إليه سيارات الإسعاف وطواقم الإنقاذ.

ووقع الانفجار في مدينة اعزاز بعد وقت قصير من منتصف الليل في وقت تزدحمُ فيه الشوارع والأسواق خلال شهر رمضان بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.

وتشهد مدينة اعزاز، التي تعد ابرز معاقل الفصائل المعارضة في محافظة حلب، بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وحوادث أمنية، حيث أدت المنافسة بين الفصائل المحلية، وخطر هجمات قد يشنها تنظيم "داعش" إلى تدهور الوضع الأمني.

وشاهد مراسل فرانس برس مسعفين يعملون في مكان الانفجار قرب سيارة محترقة.