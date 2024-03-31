قتيل في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان

أفاد مصدر عسكري لبناني وكالة فرانس برس بسقوط قتيل الأحد في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان حيث يسجّل منذ أشهر قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله.

وبدأ التصعيد بعدما شنّت حركة حماسه، هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، اندلعت على أثره الحرب في غزة.

وقال المصدر العسكري في تصريح لفرانس برس إن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في كونين وقتلت شخصا كان بداخل السيارة" في إشارة إلى بلدة تقع على بعد نحو 10 كلم من الحدود.

المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مصرّح له التحدّث للإعلام، لم يوضح ما إذا القتيل هو مدني أو مقاتل.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية بضربة بواسطة مسيّرة استهدفت سيارة.

وجاء في تقرير للوكالة أن "مسيّرة إسرائيلية معادية نفّذت قرابة الرابعة والنصف من عصر اليوم عدوانا جويا، حيث أطلقت صاروخا موجّها باتجاه سيارة على طريق بلدة كونين في قضاء بنت جبيل".