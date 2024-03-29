بايدن وترامب يقومان بحملات انتخابية في نيويورك

يقوم الرئيس الأميركي، جو بايدن، والرئيس السابق، دونالد ترامب، المرشحان للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، بحملة انتخابية، الخميس، في نيويورك، أحدهما لحفل جمع تبرعات ضخم، والآخر لتكريم ذكرى شرطي توفي أثناء أداء خدمته.

وأدلى ترامب بتصريح مقتضب بعد حضوره مراسم جنازة الشرطي، جوناثان ديلر، الذي قتل، الاثنين، بالرصاص خلال عملية على طريق عام.

وقال الملياردير البالغ 77 عاما، والذي امتنع عن توجيه أي انتقاد مباشر لمنافسه الديموقراطي "علينا أن نوقف هذا، علينا العودة إلى النظام والقانون".

ويصر فريق ترامب على الإضاءة على الاختلاف بين تحركه في إطار الحملة الانتخابية وتحرك بايدن الذي سيشارك في أمسية لجمع التبرعات إلى جانب اثنين من أسلافه، بيل كلينتون (1993-2001) وباراك أوباما (2009-2017).

وانتقد ستيفن تشيونغ المتحدث باسم ترامب، عبر منصة "إكس"، "الأمسية البراقة" للديموقراطيين الثلاثة "مع متبرعيهم النخبويين والمنفصلين عن الواقع"، على حد قوله.

من جهته، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس اتصل، الجمعة، برئيس بلدية نيويورك، إريك ادامز، لتقديم التعزية بعد "الوفاة المأساوية" للشرطي جوناثان ديلر، الاثنين.

وذكرت محطة "ان بي سي نيوز" أن كلفة التقاط صورة مع الرؤساء ال42 و44 و 46 للولايات المتحدة ستبلغ مئة ألف دولار على الأقل.

وقال جيفري كاتزنبرغ الممول الكبير للحملة الديموقراطية، في بيان يفيد بأن بايدن سيجمع خلال أمسية واحدة أكثر مما فعل ترامب طوال شهر فبراير، إن "الأرقام لا تكذب: حدث اليوم هو عرض قوة ضخم".

ويحظى الرئيس الديموقراطي بمصادر تبرعات أفضل من تلك التي بحوزة منافسه الجمهوري الذي يستخدم جزئيا الأموال التي تم جمعها من أنصاره لتغطية النفقات المرتبطة بالإجراءات القانونية المتعددة التي يخضع لها.