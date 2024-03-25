سنغافورة تطلب من السفارة الاسرائيلية إزالة منشور ضد الفلسطينيين

حذفت سفارة اسرائيل في سنغافورة بناء على طلب السلطات المحلية منشوراً "غير مقبول" ضد الفلسطينيين نشرته الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، على ما أعلنت وزارة الداخلية في سنغافورة الاثنين.

وجاء في المنشور المعني أن القرآن يذكر "إسرائيل" 43 مرة ولكنه لم يشر أبداً إلى "فلسطين"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال وزير الداخلية السنغافوري ك. شانموغام في بيان إن "هذا المنشور على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي للسفارة الإسرائيلية (كان) غير مقبول على الإطلاق".

واشار إلى أن "هذا النوع من المنشورات من شأنها أن تثير التوترات وتعرض المجتمع اليهودي المحلي للخطر".

وإذ دانت سنغافورة الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، إلا أنها اعتبرت أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة "غير متناسب".