روسيا.. حريق في محطة للطاقة أدى إلى توقف وحدتين عن العمل

قال حاكم منطقة روستوف الروسية إن حريقا اندلع صباح اليوم في واحدة من أكبر محطات الطاقة الحرارية في جنوب غرب روسيا مما أدى إلى توقف وحدتي كهرباء عن العمل وانقطاع الإمدادات عن العملاء لفترة وجيزة.

وقال الحاكم فاسيلي جولوبيف عبر تطبيق الرسائل تيليجرام إنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في محطة نوفوتشركاسك بمنطقة روستوف دون وقوع إصابات مشيرا إلى أن السلطات تحقق في سبب الحريق.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت 11 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة روستوف القريبة من الحدود مع أوكرانيا لكنها لم تذكر إن كانت قد وقعت أضرار جراء ذلك.

لكن قناة بازا الإخبارية على تيليجرام والقريبة من سلطات إنفاذ القانون الروسية قالت إن اندلاع الحريق بمحطة الطاقة كان بسبب طائرات مسيرة أوكرانية.