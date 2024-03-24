البيت الأبيض: أوكرانيا غير ضالعة لى الإطلاق في هجوم موسكو

شدّد البيت الأبيض الأحد على أن أوكرانيا "غير ضالعة على الإطلاق" في مجزرة وقعت في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو وأسفرت عن أكثر من 137 قتيلا، وذلك بعدما لمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صلة لكييف بالهجوم.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون إن "تنظيم داعش هو المسؤول الوحيد عن هذا الهجوم. أوكرانيا غير ضالعة على الإطلاق"، علما بأن تنظيم داعش-ولاية خراسان تبنّى الهجوم.

وفي مقابلة أجرتها معها شبكة "إيه بي سي" الإخبارية وبُثّت الأحد قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إن "لا" دليل على ضلوع أوكرانيا.

واضافت أن "تنظيم داعش-ولاية خراسان، هو فعليا بكل المقاييس، مسؤول عمّا جرى".

وقُتل 137 شخصا على الأقل في هجوم اقتحم خلاله مسلّحون مساء الجمعة قاعة كروكوس للحفلات الموسيقية في كراسنوغورسك، الضاحية الشمالية لموسكو، قبل أن يضرموا النار في المبنى.

والسبت جاء في بيان للتنظيم على منصة تليغرام أن الهجوم نفّذه أربعة من مقاتليه "كانوا مسلَّحين ببنادق رشاشة ومسدّس وسكاكين وقنابل حارقة".