40 قتيلا وأكثر من 100 جريح بالهجوم على المركز التجاري في ضواحي موسكو
أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.
وقالت الهيئة في بيان: "وفقا للبيانات الأولية، فإنه نتيجة للهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي هول"، قُتل 40 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين".
وأضافت أن القوات الأمنية الروسية تجري عمليات بحث وتفتيش، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news