بيدرسون يؤكد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أرض وشعب سورية

استعرض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون اليوم الأحد ،الاتصالات التي قام بها مؤخراً من أجل تنفيذ المهمة، التي يقوم بها للوصول الى مسار سياسي ينهي الازمة في البلاد التي دخلت عامها الرابع عشر .

وأكد بيدرسون خلال لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مقر وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد على " ضرورة احترام كل الأطراف ذات الصلة لسيادة ووحدة أرض وشعب سورية، وشدد على أهمية أن " تنفذ جميع الدول التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الجمهورية العربية السورية ".

ونقلت صفحات تابعة لوزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الوزير المقداد بحث التعاون القائم بين سورية والأمم المتحدة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للأمم المتحدة ومكاتبها في سورية، بما في ذلك مكتب المبعوث الخاص .

وأشار المقداد إلى جهود الحكومة السورية في تحسين الوضع الإنساني في البلاد ، وتحقيق التعافي، لافتاً إلى الآثار الكارثية اللإنسانية على الشعب السوري الناجمة عن التدابير القسرية أحادية الجانب اللاشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الغربيون.

كما شدد المقداد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها إزاء وقف الانتهاكات للسيادة السورية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتواجد غير المشروع للقوات الأميركية والتركية في سورية.

ويتضمن جدول زيارة المبعوث الأممي الى سورية عقد لقاءات مع السفير الروسي في دمشق الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سورية ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني في سورية حسين أكبري.

وتأتي زيارة بيدرسون إلى سورية بعد أكثر من 6 أشهر على زيارته السابقة لبحث امكانية استئناف عقد لقاءات اللجنة الدستورية السورية.